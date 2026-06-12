Москва12 июн Вести.Директор Национальной разведки США Тулси Габбард официально подтвердила, что президент Дональд Трамп осознает угрозу, связанную с приданием патогенам новых функций в биологических лабораториях, финансируемых американским правительством. По данным разведывательного сообщества, именно это осознание побудило главу Белого дома принять решение о полном прекращении выделения средств на подобные исследования.

Как сообщили в Нацразведке, речь идет о так называемых исследованиях по "усилению функций" (gain-of-function) опасных вирусов, которые на протяжении многих лет велись в биолабораториях по всему миру.

Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по повышению функциональности вирусов и иностранные биолаборатории за счет американских налогов, а затем намеренно скрывала это от американского народа заявила Габбард, чьи слова приводит издание New York Post

Сигналом к смене курса послужил указ, подписанный Трампом еще в мае 2025 года, который запретил федеральное финансирование любых работ по модификации патогенов в странах, не обеспечивающих должного контроля за такими экспериментами. Тогда же президент распорядился прекратить выделение средств из госбюджета на исследования потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, включая аналоги COVID-19, в том числе за рубежом.

Новый виток внимания к этой теме возник после того, как глава Нацразведки инициировала масштабную проверку более 120 зарубежных биологических центров, десятилетиями финансировавшихся из американской казны. По данным расследования, около 40 из них расположены на территории Украины. Нацразведка намерена установить, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них содержатся, отмечается в публикации.