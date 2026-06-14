"Не будут подставляться": биолаборатории США перейдут на закрытый режим В России считают, что в США тайно продолжит работу сеть биолабораторий

Москва14 июн Вести.В США трансформируют деятельность сети биолабораторий, информация о которых была обнародована ранее директором Национальной разведки США Тулси Габбард. Такое мнение высказал президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Думаю, программы будет в очередной раз трансформированы в еще более тайные, еще более закрытые исследования, которые будут вестись через еще большее число каких-то финансово-организационных прокладок. И они просто не будут больше подставляться. На Украине же делали все максимально топорно. Все будет трансформировано, конечно полагает эксперт

По его мнению, американских представителей, которые были замешаны в деятельность этой международной сети лабораторий, выведут из публичного пространства.

Особо одиозных деятелей посадят, а новые будут назначены, и им будут даны те же самые инструкции по разработке биологического оружия. Потому что это сейчас не только интересы военных, а интересы "бигфармы", которая наживается пояснил Анпилогов

На днях в США опубликовали материалы по расследованию деятельности биолабораторий, финансируемых американцами. Согласно обнародованным сведениям, более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами, находятся на Украине.