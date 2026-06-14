В ФРГ заявили, что Запад цензурой скрывал факт биолабораторий США на Украине Эксперт Дагделен: дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить

Москва14 июн Вести.В Германии всерьез обеспокоены тем, как западные элиты целенаправленно замалчивали информацию о деятельности американских биологических лабораторий на Украине. С таким заявлением выступила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Политик подчеркнула, что любая попытка поднять эту тему в последние годы пресекалась с помощью манипуляции сознанием.

Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили "агентом Кремля" или "сторонником пророссийских теорий заговора" — даже в статьях Википедии и официальных украинских "разведывательных отчетах" написала Дагделен в соцсети X

Она также обратила внимание, что аналогичную кампанию по дискредитации развернули против директора Национальной разведки США Тулси Габбард после того, как та сделала ряд признаний относительно ситуации на Украине.

Накануне офис главы американской Нацразведки обнародовал доказательства финансирования Штатами биолабораторий более чем в 30 странах. Согласно этим данным, многие объекты проводили или продолжают проводить исследования опасных патогенов, включая эксперименты по приданию им новых функций в результате мутации. Особо отмечается, что на Украине существовало четыре таких учреждения, на которые Пентагон выделил миллионы долларов для изучения, в частности, высокопатогенного птичьего гриппа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала рассекреченные документы, подтвердив, что они являются прямым доказательством многократных заявлений Москвы по данной теме. В Кремле не раз указывали, что подобная деятельность у российских границ создает риски для биологической безопасности.