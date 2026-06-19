США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странах Минобороны РФ: США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине

Москва19 июн Вести.Власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, его речь приводит официальный канал Минобороны РФ в MAX.

По его словам, Россия неоднократно предлагала вынести на обсуждение факты реализации военно-биологических программ Украиной и западными странами в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия на профильных международных площадках, в том числе в Совете Безопасности и Генассамблее ООН.

Вы можете посмотреть брифинги, проведенные ранее на данную тему, на сайте Минобороны России. До последнего момента в ответ мы получали лишь отговорки и обвинения в дезинформации отметил Ртищев

Он добавил, что доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило добиться изменения ситуации.

Так, в мае 2026 года глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале расследования деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины пояснил Ртищев

Ранее сообщалось, что в обнародованных документах Национальной разведки США говорится, что на Украине находятся более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие.