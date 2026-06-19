Москва19 июн Вести.Номенклатура патогенов, изучавшихся в Одесском научно-исследовательском институте (НИИ), может свидетельствовать о попытках разработки компонентов биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев в ходе брифинга МО РФ по анализу документов, опубликованных национальной разведкой США и касающихся деятельности биологических лабораторий на территории Украины.

По его словам, перечень исследуемых патогенов не соответствует актуальной эпидемиологической ситуации на Украине, где фиксируется рост заболеваемости рядом инфекций.

Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия сказал Ртищев

Он также отметил, что американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах, причем РФ неоднократно инициировала обсуждение фактов реализации военно-биологических программ Киевом и Западом.