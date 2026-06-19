Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии Ртищев: данные США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии

Москва19 июн Вести.Опубликованные директором национальной разведки США Тулси Габбард материалы являются доказательством нарушения Киевом обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил начальник Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

В пятницу Минобороны РФ провело брифинг по вопросам анализа опубликованных нацразведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на Украине.

Ртищев подчеркнул, что Россия намерена добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках.