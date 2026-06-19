Москва19 июнВести.Опубликованные директором национальной разведки США Тулси Габбард материалы являются доказательством нарушения Киевом обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил начальник Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
В пятницу Минобороны РФ провело брифинг по вопросам анализа опубликованных нацразведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на Украине.
Ртищев подчеркнул, что Россия намерена добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках.
Считаем опубликованные документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции [КБТО] и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадкахсказал он на брифинге