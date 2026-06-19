Москва19 июнВести.Министерство обороны России привело еще одно доказательство того, что биолаборатории на Украине финансировались и реконструировались на средства из федерального бюджета Соединенных Штатов.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил о карте биолабораторий на Украине, которую опубликовал офис Главы нацразведки США.
Ранее обозначенные Минобороны и МИД России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки СШАприводит слова Ртищева пресс-служба МО РФ
Он добавил, что секретные исследования на Украине проводились на основе соглашения от 2005 года между американским военным ведомством и украинским Минздравом. Работы координировались Управлением по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА).
Военные РФ в ходе спецоперации получили документы, согласно которым секретные исследования не соответствовали актуальным проблемам здравоохранения Украины.
Ранее в США опубликовали материалы, согласно которым на Украине располагаются более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами.