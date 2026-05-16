Американцы подтвердили причастность к появлению биооружия на Украине

Москва16 мая Вести.Посольство США в Киеве подтвердило финансирование американской стороной, по меньшей мере, 13 биологических лабораторий на территории Украины.

Об этом говорится в материале РИА Новости, в распоряжении которого оказались соответствующие документы диппредставительства Соединенных Штатов в Киеве.

Из документов следует, что США выделили 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение десятков лабораторий высокого уровня защиты в Киеве, Днепропетровске, Львове, Одессе, Харькове и других городах.

Большинство объектов были переданы украинской стороне в период с 2009 по 2013 год. Самый дорогостоящий проект — лаборатория противочумного института в Одессе, на которую было потрачено 3,49 миллиона долларов.

Среди других крупных объектов — Институт ветеринарной медицины в Киеве (2,11 миллиона), диагностические лаборатории в Днепропетровске (1,94 миллиона) и лаборатория во Львове (1,93 миллиона долларов).

В общей сложности Вашингтон вложил более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на территории Украины.

Эти объекты создавались в рамках Программы снижения биологических угроз американского военного ведомства, официально направленной на борьбу с опасными инфекциями любого происхождения — как естественного, так и преднамеренного характера.

О наличии американских биолабораторий на Украине в 2022 году заявила тогдашний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Спецоперация российских вооруженных сил позволила прекратить деятельность пяти киевских биолабораторий. Точки проводили эксперименты с возбудителями опаснейших инфекций: сибирской язвы, холеры, туляремии, холеры, лептоспироза. Часть коллекции вирусов с началом СВО была вывезена в США, а оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля. Об этом в марте 2022 года заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.