Москва16 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил агентству РИА Новости, что работа американских биолабораторий на Украине представляет угрозу для населения российских и украинских регионов.

Опасность - в непрозрачной деятельности с опасными патогенами под иностранным военным кураторством в условиях боевых действий.

Отмечается, что риски касаются правобережья Херсонской области, Украины и соседних регионов РФ. По мнению Сальдо, пока нет оснований считать угрозу исчерпанной.

Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила о расследовании в отношении более 120 зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине. Россия неоднократно указывала, что США в нарушение конвенции о запрещении биологического оружия размещают десятки своих лабораторий на Украине.