Сальдо: в Херсонской области оценивают риски разрушений от ВСУ при отступлении Власти Херсонщины готовятся к возможным разрушениям при отступлении ВСУ

Москва11 мая Вести.Власти Херсонской области серьезно рассматривают риски разрушений при отступлении Вооруженных сил Украины из Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра. Об этом агентству ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, киевский режим уже продемонстрировал готовность уничтожать энергетические объекты, мосты, дороги, социально значимые объекты и водную инфраструктуру. Трагедия на Каховской гидроэлектростанции стала ярким и жутким примером такой тактики.

Поэтому риски разрушений при отходе противника рассматриваются серьезно цитирует Владимира Сальдо агентство ТАСС

С правого берега Днепра приходят данные о минировании, сосредоточении военной техники вблизи гражданской инфраструктуры и подготовке боевиков к уничтожению важных коммуникаций. Эти сообщения относятся к категории закрытой информации. Разглашать подробности сейчас опасно - это может подвергнуть риску как осведомителей, так и мирных граждан, которые делятся сведениями, отметил Владимир Сальдо.