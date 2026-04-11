Москва11 апр Вести.Киевский власти преследуют население Херсона, находящегося под контролем ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что украинские власти преследуют жителей территории правого берега Днепра за связи с Россией.

Киевский режим делает все для того, чтобы выдавить население, оставшееся в Херсоне, Бериславе. Эти населенные пункты с природной точки зрения очень привлекательные, очень хорошие там климатические данные для жизни сказал Сальдо

Накануне Сальдо рассказал о работе пророссийских подпольщиков в Херсоне, которые методично ослабляют ВСУ.