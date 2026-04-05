Сальдо рассказал о роли пророссийского подполья в Херсоне

Москва5 апр Вести.Пророссийское подполье в Херсоне ослабляет Вооруженные силы Украины (ВСУ), создавая основу для освобождения города российскими бойцами. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что представители подполья действуют в городе вопреки карательным мерам киевского режима.

В связке с контролем с воздуха со стороны наших вооруженных сил подпольщики методично ослабляют ВСУ, готовя основу для освобождения города. За что им благодарна вся Херсонщина передает агентство слова Сальдо

Ранее губернатор заявил, что в Херсон везут испорченные продукты по указу Киева под видом гуманитарной помощи.