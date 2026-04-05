Москва5 апрВести.Украинские военные создают на береговой линии подконтрольного Киеву Херсона минные поля, заявил херсонский губернатор Владимир Сальдо РИА Новости.
Он уточнил, что нельзя говорить о масштабном минировании ВСУ домов или улиц в Херсоне.
…Противник оборудует минные поля на береговой линии, на отдельных направлениях, которые считает уязвимымисказал Сальдо
Окончательные выводы гражданские власти делать не могут – объективная картинка есть только у российских военных, добавил херсонский губернатор.
Ранее Сальдо рассказывал, что действующее в Херсоне пророссийское подполье ослабляет ВСУ и создает основу для освобождения города российскими бойцами.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, легитимность которого Украина не признает. Киев пока удерживает Херсон и правобережье Днепра.