Сальдо сообщил о минных полях ВСУ на береговой линии Херсона

Москва5 апр Вести.Украинские военные создают на береговой линии подконтрольного Киеву Херсона минные поля, заявил херсонский губернатор Владимир Сальдо РИА Новости.

Он уточнил, что нельзя говорить о масштабном минировании ВСУ домов или улиц в Херсоне.

…Противник оборудует минные поля на береговой линии, на отдельных направлениях, которые считает уязвимыми сказал Сальдо

Окончательные выводы гражданские власти делать не могут – объективная картинка есть только у российских военных, добавил херсонский губернатор.

Ранее Сальдо рассказывал, что действующее в Херсоне пророссийское подполье ослабляет ВСУ и создает основу для освобождения города российскими бойцами.

Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, легитимность которого Украина не признает. Киев пока удерживает Херсон и правобережье Днепра.