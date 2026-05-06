В Херсоне сложилась тяжелая обстановка из-за действий ВСУ Сальдо: обстановка в Херсоне накаляется из-за действий боевиков ВСУ

Москва6 мая Вести.В Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, сложилась тяжелая ситуация. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо в интервью РИА Новости отметил, что на состояние региона влияют действия украинских властей.

Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости заявил глава региона

По словам Сальдо, отдельная информация передается по закрытым каналам, поэтому детали не раскрываются. Губернатор подчеркнул, что приоритетом для российской стороны является безопасность мирного населения на правобережной части Днепра, а не достижение информационных эффектов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы территории.

Под контролем российских войск находится около 76% региона, тогда как правобережная часть Днепра, включая город Херсон, удерживается ВСУ.

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ постоянно расширяют использование беспилотников против жителей региона. По его данным, боевики применяют дроны для сброса боеприпасов на гражданские автомобили, жилые дома, социальные объекты и бригады скорой медицинской помощи.