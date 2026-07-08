Москва8 июлВести.Российские военные установили огневой контроль над ключевыми дорогами, которые используют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в правобережной части Херсонской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегуприводит РИА Новости слова Сальдо
В частности, украинская техника больше не может использовать дорогу между Херсоном и Николаевом, отметил губернатор.
Огневой контроль - когда движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минутупояснил Сальдо
Губернатор говорил ранее, что украинские боевики превратили временно оккупированный Херсон в площадку для размещения пунктов управления беспилотными системами.
Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил в августе 2025 года, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть области на правобережье Днепра, в том числе административный центр - город Херсон, удерживают украинские войска.