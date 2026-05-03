Москва3 мая Вести.Российские бойцы пресекают одиночные попытки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь реку Днепр в Херсонской области, заявил губернатор области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

При этом российские военные полностью контролируют всю линию Днепра, отметил Сальдо.

Массовых попыток высадки нет, а одиночные попытки диверсионных групп пресекаются приводит ТАСС слова губернатора

Сальдо сообщил, что ВСУ предпринимают попытки переброски диверсантов на левый берег Днепра, но российские бойцы уничтожают лодки с украинскими боевиками еще на воде.