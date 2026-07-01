Армия РФ пресекла попытку ВСУ восстановить переправу через Северский Донец в ДНР

В ДНР пресечена попытка ВСУ восстановить переправу через реку Северский Донец Армия РФ пресекла попытку ВСУ восстановить переправу через Северский Донец в ДНР

Москва1 июл Вести.В зоне ответственности группировки войск "Запад" пресечена попытка украинских боевиков восстановить переправу через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Для того, чтобы остановить действия подразделений ВСУ, российская армия нанесла авиационный удар.

При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что переправа через Северский Донец в районе Маяков была уничтожена с помощью авиабомбы ФАБ-1500. Удар нанесли летчики Воздушно-космических сил РФ.