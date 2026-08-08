Москва8 авгВести.Российские военные беспилотного подразделения 18-й общевойсковой армии пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в Херсонской области, уничтожив лодку с боевиками, пишет ТАСС со ссылкой на командира роты с позывным Калибр.
Он отметил, что боевики на лодке попытались выйти из реки Ингулец на правобережье Херсонской области и пересечь Днепр.
Противник пытался форсировать Днепр. …Мы передали [координаты – ред.] на вторую роту, которая незамедлительно подняла все FPV, которые попали в лодку. Десанта не было, мы сорвали им задачузаявил Калибр
По его словам, подразделение беспилотных систем держит под наблюдением и передний край, и тыл. Военные готовы отразить атаку беспилотников, безэкипажных катеров и лодок.
Ранее российский военный рассказал о ритуалах перед запуском БПЛА, пришедших из большой авиации.