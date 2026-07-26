Военные РФ уничтожили лодку с бойцами ВСУ в Днепропетровской области Командир Волков сообщил о ликвидации заблудившихся на Днепре бойцов ВСУ

Москва26 июл Вести.Российские военнослужащие группировки "Центр" в Днепропетровской области уничтожили надувную лодку с двумя бойцами ВСУ, которые перепутали маршрут в сумерках и вышли к позициям РФ. Об этом РИА Новости сообщил командир роты Александр Волков.

По словам Волкова, вместо прибытия к своим подразделениям украинские военные оказались в окружении и были ликвидированы. На месте боестолкновения российские военные изъяли радиостанции и мобильные телефоны противника, в которых содержались ценные данные о маршрутах выдвижения и захода подразделений ВСУ. Все полученные сведения были оперативно переданы разведывательным органам для дальнейшего анализа.