Москва29 июн Вести.Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, входящей в состав группировки войск "Восток", выявили замаскированный пункт управления украинской беспилотной авиацией. Координаты обнаруженного объекта были оперативно переданы операторам ударных БПЛА добровольческого батальона "БАРС-22" и уничтожены огневым поражением с помощью дронов "Молния-2".

В результате был ликвидирован не только сам пункт управления БПЛА ВСУ, но и сопутствующая инфраструктура, включая антенны связи и управления, военную технику, а также личный состав, осуществлявший операторскую деятельность.

Кроме того, российские бойцы обнаружили скопление живой силы и укрепленный опорный пункт ВСУ, скрытый в лесополосе на запорожском направлении. Расчетам БМ-21 "Град" 1472-го гвардейского мотострелкового полка удалось поразить эти цели.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили топливно-энергетический комплекс, используемый в интересах ВСУ в Запорожской области.