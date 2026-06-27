ВС РФ поразили НПЗ в Запорожской области Российские военные поразили НПЗ в Запорожской области

Москва27 июн Вести.Российские военнослужащие нанесли беспилотный удар по предприятию топливно-энергетического комплекса, используемого в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атака произведена с применением беспилотников дальнего действия "Герань-4 Сикер" и "Герань-2 Сикер".

В Запорожской области поражен завод по производству нефтепродуктов ООО "СП ЮКОИЛ" отмечается в сообщении

В результате ударов на заводе возникло объемное горение. Последствия поражения зафиксировали средства объективного контроля, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в течение суток нанесли удары по местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия ВСУ и пунктам временной дислокации формирований украинских военнослужащих и иностранных наемников в 148 районах в зоне проведения СВО.