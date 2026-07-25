ВС РФ ударили по логическим центрам и местам хранения дронов ВСУ

ВС РФ ударили по логическим центрам и местам хранения беспилотников на Украине ВС РФ ударили по логическим центрам и местам хранения дронов ВСУ

Москва25 июл Вести.ВС РФ за сутки поразили логистические центры, цеха производства, а также места хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке о ходе проведения СВО.

Удары по вражеским целям наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.

Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX

Кроме того, целями российских сил стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах проведения спецоперации, добавили в российском военном ведомстве.