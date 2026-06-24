Москва24 июнВести.Российские войска нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили центр беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и хранилища горючего, используемые украинской армией.
Кроме того, удары были нанесены по цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по местам их запуска.
Кроме того, в Минобороны заявили о поражении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.