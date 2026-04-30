ВС РФ ударили по используемым ВСУ энергообъектам и местам запуска БПЛА ВС РФ поразили используемые ВСУ энергообъекты и места запуска БПЛА

Москва30 апр Вести.Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам запуска беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что для ударов были применены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

В результате поражение получили используемые в интересах украинских боевиков объекты энергетической инфраструктуры Украины, места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в военном ведомстве России, Корчаковку освободили подразделения группировки войск "Север", а Новоалександровку – бойцы подразделения группировки войск "Центр".