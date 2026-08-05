Москва5 авгВести.В ночь на среду, 5 августа, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по целям в Киевской области. Информацию об этом распространило Минобороны России.
Поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратовговорится в материале
Также в ведомстве заявили о поражении трех сухогрузов южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.
Вечером 4 августа Минобороны РФ сообщало, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и акваторией Черного моря.