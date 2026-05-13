Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре и складам БПЛА Украины

ВС РФ нанесли удар по энергоинфраструктуре Украины и местам запуска БПЛА Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре и складам БПЛА Украины

Москва13 мая Вести.Российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также местам сборки, хранения и запуска БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов отмечается в сообщении

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

12 мая сообщалось, что российские войска нанесли удар по военным аэродромам, а также складам боеприпасов и горючего ВСУ.