ВС РФ нанесли удары по местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ дальнего действия ВС РФ поразили места подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия

Москва27 июн Вести.Бойцы российской армии в течение суток нанесли удары по местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации формирований украинских военнослужащих и иностранных наемников в 148 районах в зоне проведения СВО.

Это следует из сводки Министерства обороны РФ о ходе проведения спецоперации.

Удары по заданным целям наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах говорится в сводке Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны в зоне СВО за сутки выявили и нейтрализовали 511 украинских беспилотников. Также были сбиты три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", которые используют ВСУ. Помимо этого, силами ВС РФ было уничтожено 16 управляемых авиационных бомб противника.