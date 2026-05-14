ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников

Москва14 мая Вести.Российские войска уничтожили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожили 36 украинских беспилотников над российскими регионами.