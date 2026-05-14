Москва14 маяВести.Российские войска уничтожили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожили 36 украинских беспилотников над российскими регионами.