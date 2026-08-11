ВС РФ ударили по "Запорожстали" Минобороны РФ сообщило об ударе по комбинату "Запорожсталь"

Москва11 авг Вести.Военные РФ нанесли удар по комбинату "Запорожсталь" в Запорожье, где на тяжелую бронетехнику ВСУ ставились экраны для защиты от дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Предприятие является ведущим производителем листового проката, использующегося в создании защитных конструкций фортификационных модулей, а также брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

Поражен городе Запорожье поражен металлургический комбинат (завод ПАО "Запорожсталь"), входящий в группу "Метинвест" говорится в сообщении

Ранее стало известно о ночном ударе ВС РФ по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье