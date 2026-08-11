Удар ВС РФ по "Запорожстали" привел к полной остановке работы предприятия Комбинат "Запорожсталь" полностью прекратил работу после российских ударов

Москва11 авг Вести.Комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу после удара ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Уточняется, что российская атака привела к повреждению энергетической инфраструктуры завода и основных производственных мощностей.

В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях говорится в заявлении

Специалисты завода оценивают масштаб разрушений и проводят аварийные работы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье.