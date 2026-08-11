Москва11 авгВести.Комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу после удара ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Уточняется, что российская атака привела к повреждению энергетической инфраструктуры завода и основных производственных мощностей.
В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностяхговорится в заявлении
Специалисты завода оценивают масштаб разрушений и проводят аварийные работы.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье.