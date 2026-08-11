Удары ВС РФ по энергетике Украины предвещают тяжелую зиму "Зима будет тяжелая": военный эксперт Кнутов о значении ударов ВС РФ по Украине

Москва11 авг Вести.Уничтожение объектов энергетики Украины, а также ее черноморских портов ведет к тому, что стране будет очень тяжело пережить зиму. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что остановившийся после атак ВС РФ комбинат "Запорожсталь" напрямую влияет на поступление валюты в казну Украины.

Если Россия продолжит подобного рода удары, то Украине ждать ничего хорошего не следует. Более того, пошли удары по топливно-энергетическому комплексу, по ТЭЦ… Это все достаточно серьезные такие удары, которые, ну, дают понять киевскому режиму, что действительно зима будет очень-очень тяжелая. Сегодняшний удар по Запорожью. "Запорожсталь" остановилась. А "Запорожсталь", помимо производства элементов, которые шли и для ВСУ, это и экспорт. Это поступление валют, валютную выручку, на которую Украина закупала в том числе и оружие заявил Кнутов

Ранее сообщалось о результатах атаки ВС РФ по Запорожью. После нее комбинат "Запорожсталь" полностью остановил свою работу.