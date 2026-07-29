Украинский эксперт назвал предстоящую зиму на Украине самой сложной с 2022 года

Украинский энергоэксперт предрек самую сложную зиму с начала СВО Украинский эксперт назвал предстоящую зиму на Украине самой сложной с 2022 года

Москва29 июл Вести.Предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с начала спецоперации, поскольку энергосистема страны работает на пределе возможностей. Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" высказал украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

По словам эксперта, возглавляющего Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики (УАВЭ), значительная часть объектов энергетической инфраструктуры разрушена или получила серьезные повреждения. Из-за этого энергосистема страны испытывает высокую нагрузку.

Зима будет непростой и, вероятно, действительно самой сложной за весь период… Это связано в первую очередь с тем, что наша энергосистема… фактически функционирует на пределе своих физических возможностей сказал он

Игнатьев также привел в пример Дарницкую ТЭЦ. По данным эксперта, объект фактически разрушен. При этом ТЭЦ находится в частной собственности, что, по его словам, затрудняет ее восстановление за счет городского или государственного финансирования.

Кроме того, эксперт отметил сложную ситуацию с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Он резюмировал, что рассчитывать на выработку электроэнергии на этих объектах не приходится.

Прошлой зимой в большинстве регионов Украины наблюдались перебои с электро- и теплоснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры, вводились графики отключения электроэнергии.

Ранее журналисты подсчитали, что газовые хранилища Украины к середине года смогли заполнить лишь на 7 миллиардов кубометров топлива. При этом на зиму требуется не менее 13,2 миллиарда кубометров. Попытки пополнить запасы газа и угля осложнены растущей стоимостью топлива на европейских энергорынках.