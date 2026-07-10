Москва10 июл Вести.Украинская энергосистема лишилась порядка 50% мощностей производства электроэнергии, причём основной удар пришёлся на маневренную генерацию. Об этом сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передаёт ТАСС.

По словам главы компании, в период с января по апрель текущего года вынужденные ограничения привели к снижению потребления в стране на 6,5 млрд киловатт-часов — этот объём сопоставим с энергопотреблением Киева на протяжении 1135 суток. Зайченко также отметил рост интенсивности ударов по энергетической инфраструктуре.

Растет количество поражений, особенно в этом году – на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года отметил он

Среди ключевых вызовов для отрасли руководитель "Укрэнерго" выделил неравномерный рост спроса на электричество в отдельных регионах, необходимость интеграции возобновляемых источников энергии, а также обеспечение общей стабильности работы энергосистемы в кризисных условиях.