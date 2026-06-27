Летом на Украине могут отключать электричество до пяти часов в сутки

Эксперт: на Украине летом электричество могут отключать до пяти часов в сутки Летом на Украине могут отключать электричество до пяти часов в сутки

Москва27 июн Вести.Этим летом Украину ждут долгие отключения света. Для бытовых потребителей — до пяти часов в сути, заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Еще трое суток назад мы вступили в необратимый период этого лета. Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Мы уже дважды наблюдали подобное на левом берегу Киева - отключалось оборудование подстанций Облэнерго из-за перегрузки и роста потребления сказал он в интервью украинскому изданию "Новости.Live"

По словам Игнатьева, с точки зрения отключений лето "будет непростым".

При таких температурных режимах мы ожидаем ограничений бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы предположил эксперт

Основная проблема вечернего пика, отмечает Игнатьев, — дисбаланс между выработкой и потреблением. С заходом солнца солнечные станции отключаются, но бытовое потребление не снижается, а растет за счет кондиционеров, которые украинцы включают по возвращении с работы. Суммарный "аппетит" этих приборов оценивается в 2,3 гигаватт-часа дополнительной нагрузки.

Ранее часть Киева осталась без света. В "Укрэнерго" сообщили, что отключения затронули "часть районов". Причиной экстренных отключений света стали "технологические нарушения на одном из энергообъектов".