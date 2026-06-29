Глава Yasno Коваленко: жара на Украине может привести к перебоям со светом

Глава Yasno Коваленко посоветовал украинцам готовиться к отключениям света Глава Yasno Коваленко: жара на Украине может привести к перебоям со светом

Москва29 июн Вести.Жителям Украины стоит подготовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары, сообщил генеральный директор компании Yasno, выступающей поставщиком электроэнергии и газа в стране, Сергей Коваленко.

В социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской) он отметил, что повышенная температура приводит к резкому росту потреблению энергии.

В Киеве каждый дополнительный +3°C теперь добавляет в систему около 100 МВт. И дело не только в домашних кондиционерах. Большие системы кондиционирования воздуха для офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень значительную дополнительную нагрузку написал в посте Коваленко

Он также добавил, что жара является серьезным испытанием для оборудования, которое "пережило многочисленные атаки".

Часть инфраструктуры находится на ремонте, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме предупредил Коваленко

Он посоветовал гражданам держать заряженными пауэрбанки и другие гаджеты.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары лишь по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима.

Ранее стало известно, что более 1,3 тыс. человек стали жертвами аномальной жары в Европе за неделю. Жилые дома и офисы не были рассчитаны на такие температуры.