В нескольких регионах Украины анонсировали графики отключения света В некоторых регионах Украины анонсировали графики отключения электроэнергии

Москва29 июн Вести.В нескольких регионах Украины уже анонсировали графики отключения электроэнергии на 30 июня. Об этом свидетельствуют сообщения местных энергокомпаний.

Ограничения затронут Запорожскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Николаевскую области.

В Запорожской области предупредили, что при необходимости будут применяться почасовые графики отключений в объеме одной очереди одновременно.

Ранее глава компании Yasno Сергей Коваленко посоветовал жителям Украины готовиться к отключениям света из-за аномальной жары. Он объяснил, что повышенная температура приводит к резкому росту потреблению энергии.