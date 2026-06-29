Москва29 июнВести.В нескольких регионах Украины уже анонсировали графики отключения электроэнергии на 30 июня. Об этом свидетельствуют сообщения местных энергокомпаний.
Ограничения затронут Запорожскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Николаевскую области.
В Запорожской области предупредили, что при необходимости будут применяться почасовые графики отключений в объеме одной очереди одновременно.
Ранее глава компании Yasno Сергей Коваленко посоветовал жителям Украины готовиться к отключениям света из-за аномальной жары. Он объяснил, что повышенная температура приводит к резкому росту потреблению энергии.