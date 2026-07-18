Балицкий предупредил об отключении света в разных частях Запорожской области

В части Запорожской области на время аварийных работ отключат электричество Балицкий предупредил об отключении света в разных частях Запорожской области

Москва18 июл Вести.В воскресенье, 19 июля, районы Запорожской области будут частично обесточены в связи с аварийными работами на энергообъектах, поврежденных в результате украинских атак. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ориентировано, света не будет в период с 9.00 дол 13.00.

В регионе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. В период проведения работ будет отключено значительное число абонентов в разных частях области написал глава региона в мессенджере МАХ

Он отметил, что критически важные объекты будут подключены к резервным источникам питания.