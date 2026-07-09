Запорожская и Херсонская области частично остались без света из-за атаки Запорожская и Херсонская область частично обесточены из-за удара

Москва9 июл Вести.Электроснабжение в Запорожской и Херсонской областях нарушено в результате атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным главы региона, без света осталась значительная часть областей.

Активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается говорится в заявлении

Евгений Балицкий подчеркнул, что сроки проведения восстановительных работ зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного нахождения специалистов на местах.