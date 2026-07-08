Москва8 июлВести.В Запорожской области после ударов ВСУ по объектам энергетики частично без света остаются Мелитополь и Энергодар, а также Васильевский, Каменско-Днепровский, Приморский, Куйбышевский и Токмакский муниципальные округа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
Частично без электроснабжения остаются города Мелитополь и Энергодар, Приморский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский и Куйбышевский муниципальные округанаписал Евгений Балицкий
Отмечается, что в настоящее время специалисты аварийных бригад устраняют последствия атак. Объекты социальной сферы запитаны по резервным схемам.
Ранее ночью Балицкий информировал о том, что энергосистема Запорожской области подверглась ударам украинских войск, идут восстановительные работы.