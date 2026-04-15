Москва15 апрВести.ВСУ ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области, часть региона осталась без электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства энергетики.
Отмечается, что в результате атаки было повреждено оборудование.
В министерстве заверили, что работники сферы энергетики прикладывают все усилия, чтобы вернуть людям электричество как можно скорее.