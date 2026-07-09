Стала известна причина отсутствия света в Запорожской и Херсонской областях Балицкий сообщил о повреждении ключевого энергетического объекта

Москва9 июл Вести.К частичному ограничению электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях привело повреждение ключевого энергетического объекта, сообщил Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области заверил, что держит на контроле работы по восстановлению сетей электроснабжения.

Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей написал Балицкий в MAX

По его словам, оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ.

Глава Запорожской области пояснил, что на отдельных участках работы ведутся, но на других еще сохраняется опасность атак БПЛА.

Что касается социально значимых объектов, то они подключены к резервным источникам питания. Экстренная и неотложная медпомощь оказывается в полном объеме, заверил Балицкий.