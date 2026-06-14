Москва14 июн Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что из-за ударов БПЛА по энергетическим объектам на территории региона частично ограничено энергоснабжение.

Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ, которые уже частично ведутся на отдельных участках. На других еще сохраняется опасность атак БПЛА.

На данный момент зафиксировано повреждение ряда ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской области сказано в сообщении Балицкого в его мессенджере MAX

Балицкий заверил население, что все социально значимые объекты и медицинские организации работают на резервных источниках питания.

Отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь функционируют в штатном режиме. Также проводятся неотложные хирургические операции.

Активность БПЛА противника над Запорожской областью сохраняется, система ПВО находится в состоянии боевой готовности.