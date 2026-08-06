В Запорожской области поврежден ключевой энергообъект – ведутся сложные работы Балицкий: в Запорожской области поврежден ключевой энергетический объект

Москва6 авг Вести.В Запорожской области на особом контроле находится восстановление поврежденного ключевого энергетического объекта. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Работы многоуровневые и сложные, но ведутся практически на всех узлах – ограничения вводятся только в моменты угрозы БПЛА.

На особом контроле вопрос восстановления сетей электроснабжения. Поврежден ключевой энергетический объект, работы сложные, многоуровневые написал Евгений Балицкий

Отмечается, что расчеты противовоздушной обороны находятся в боевой готовности и отражают воздушные угрозы.

По словам Балицкого, из-за отсутствия электроснабжения осложнилась ситуация с водой. Главам муниципалитетов и ГУП "Вода Запорожья" поручено усилить подвоз воды – организовать четкий график для многоквартирных домов и частного сектора.

Губернатор поблагодарил жителей за терпение и заверил, что ремонтные бригады работают без остановки.