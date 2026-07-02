Балицкий: ситуация с энергоснабжением в Запорожье сложная, но контролируемая

Глава Запорожья попросил жителей ограничить использование мощных электроприборов Балицкий: ситуация с энергоснабжением в Запорожье сложная, но контролируемая

Москва2 июл Вести.Ситуация с электроснабжением в Запорожской области остается сложной, но контролируемой, работы по восстановлению пострадавших от атак ВСУ объектов энергетики продолжаются. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть систему к штатному режиму работы. Ситуация остается сложной, но контролируемой написал глава региона

Он обратился к жителям с просьбой ограничить в ближайшие часы использование мощных электроприборов — электроплит, кондиционеров, обогревателей и бойлеров. Это поможет ускорить процесс синхронизации оборудования, избежать повторных аварийных отключений, а также снизить пиковую нагрузку на сеть.