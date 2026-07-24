Москва24 июлВести.В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению сетей электроснабжения. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий. В области 23 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате атаки ВСУ были повреждены ключевые энергетические объекты.
Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛАотметил глава региона в МАХ
По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. А также работают генераторы, которые обеспечивают электроэнергией критическую инфраструктуру.