Социально важные объекты подключены к резервным источникам питания в Запорожье

Балицкий: в Запорожской области продолжают восстанавливать сети электроснабжения Социально важные объекты подключены к резервным источникам питания в Запорожье

Москва24 июл Вести.В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению сетей электроснабжения. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий. В области 23 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате атаки ВСУ были повреждены ключевые энергетические объекты.

Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА отметил глава региона в МАХ

По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. А также работают генераторы, которые обеспечивают электроэнергией критическую инфраструктуру.