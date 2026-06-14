Резервное электропитание подключили в Запорожской области после атак ВСУ Балицкий сообщил о подключении резервных источников электропитания

Москва14 июн Вести.Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания, сообщает губернатор Евгений Балицкий.

В регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения, которые были повреждены в результате атак ВСУ.

Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания написал глава региона в MAX

Балицкий подчеркнул, что отключения затронули значительную часть региона.

Накануне поздним вечером он сообщал, что в результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд объектов.