Москва14 июнВести.Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания, сообщает губернатор Евгений Балицкий.
В регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения, которые были повреждены в результате атак ВСУ.
Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитаниянаписал глава региона в MAX
Балицкий подчеркнул, что отключения затронули значительную часть региона.
Накануне поздним вечером он сообщал, что в результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд объектов.