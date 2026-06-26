В Запорожской области произошли значительные перебои с электроснабжением Аварийные отключения света затронули значительную часть Запорожской области

Москва26 июн Вести.Значительная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате аварии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме пояснил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Запорожской области отметил, что в настоящее время энергетики работают над стабилизацией электроснабжения.

Ранее ночью 26 июня сообщалось, что Херсонская область осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области.