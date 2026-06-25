Москва25 июнВести.Жители Харьковской и Сумской областей Украины остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
На утро есть новые отключения в... Харьковской, Сумской... областяхсказано сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании
Отключения также наблюдаются на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Доненцкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. В "Укрэнерго" сообщили о том, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся.