В 8 округах Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ

В Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ В 8 округах Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ

Москва20 июн Вести.В 8 округах Херсонской области частично нарушено электроснабжение в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Аварийные отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Энергетики и аварийные службы работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.

Жителей попросили сохранять спокойствие.