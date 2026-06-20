Москва20 июнВести.В 8 округах Херсонской области частично нарушено электроснабжение в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Аварийные отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Энергетики и аварийные службы работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.
Жителей попросили сохранять спокойствие.