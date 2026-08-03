Москва3 авг Вести.Атака ВСУ по Херсонской области беспилотниками привела к тому, что в некоторых округах субъекта РФ было нарушено электроснабжение. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах отметил он

По его словам, в настоящее время энергетики, а также аварийные службы работают на месте происшествия, ликвидируя последствия налета.

Специалистами делается все возможное, чтобы подача электричества в кратчайшие сроки была восстановлена.